- Focuri de arma au fost trase joi in directia unui avion militar italian care decola de la Kabul, a declarat o sursa din Ministerul italian al Apararii, transmite Reuters. Conform aceleiasi surse, avionul nu a fost avariat. Un jurnalist italian aflat in avion a declarat ca la bordul…

- Ben Wallace, ministrul britanic al Apararii, a declarat marti ca este putin probabil ca tarile vestice sa prelungeasca termenul de retragere a trupelor din Afganistan, desi cele mai multe doresc acest lucru. „Am scos 2.000 de oameni in ultimele 24 de ore si 10.000, incepand din aprilie", a declarat…

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters. Dupa…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters.

- Ambasadorul Chinei in SUA isi va parasi postul dupa opt ani. Informație confirmata chiar de catre longevivul ambasador Cui Tiankai. Cui Tiankai, care are 68 de ani și a depașit varsta de pensionare de 65 de ani pentru diplomații chinezi de nivelul sau, a fost ambasador in la Washington timp de opt ani…