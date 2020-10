Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala a dus la moartea a jumatate din coralii Marii Bariere, potrivit unui nou studiu realizat in Australia. Cercetatorii considera ca este posibil ca ecosistemul sa nu-și mai revina niciodata.

- Jumatate din Marea Bariera de Corali a murit in ultimii 25 de ani, au declarat miercuri oamenii de știința, avertizand ca schimbarile climatice distrug ireversibil ecosistemul subacvatic, noteaza Agenția France Presse.Un studiupublicat in „Proceedings of the Royal Society”, revista specializata inpublicarea…

- Aproximativ 380 de balene pilot au fost declarate decedate, miercuri, pe coasta de est a Tasmaniei, echipele de la fața locului încercând sa salveze alte 30 care mai sunt înca în viața, scrie Guardian. Peste 450 de balene-pilot au eșuat pe bancuri de nisipi și plaje în…

- Rechinii au o viata sociala mai complexa decat se credea pana acum, potrivit unui studiu care arata ca rechinul cenusiu din Oceanul Pacific cultiva retele sociale surprinzatoare si dezvolta legaturi care pot dura ani intregi, informeaza Reuters. Studiul s-a concentrat pe comportamentul social…

- Patinatoarea olimpica Ekaterina Alexandrovskaya a murit la varsta de 20 de ani, dupa ce a cazut pe o fereastra la Moscova, relateaza The Sun. Tanara s-a nascut in Moscova in anul 2000, dar la Jocurile Olimpice din 2018 a reprezentat Australia. A fost de doua ori campioana naționala a Australiei la patinajul…