Australia își vaccinează adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani din septembrie Australia incepe, din luna septembrie, vaccinarea anti-Covid a adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza The Guardian. Cei cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea sa se inscrie pentru imunizare incepand cu 13 septembrie, dupa ce a fost confirmat ca sunt eligibili pentru a primi serul dezvoltat de Pfizer. Australian Technical Advisory Group on Immunisation a avertizat, avand in vedere rezervele reduse de vaccin, ca prioritate pentru dozele Pfizer ar trebui sa aiba tinerii adulti. In plus, guvernul ar trebui sa se gandeasca sa ofere australienilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

