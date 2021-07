Australia îşi rezervă 85 de milioane de vaccinuri Pfizer pentru 2022 şi 2023 Guvernul australian a anuntat duminica rezervarea a 85 de milioane de vaccinuri de la Pfizer impotriva COVID-19, care vor fi livrate in 2022 si 2023 si vor servi ca doze de rapel impotriva pandemiei, informeaza EFE. Premierul Scott Morrison, care este criticat pentru intarzierile in campania de vaccinare a tarii, a declarat intr-un comunicat ca aceasta achizitie serveste la "continuarea protectiei" cetatenilor impotriva "amenintarii in continua evolutie a COVID-19". Toti australienii vor avea acces la un vaccin de rapel daca va fi necesar", a declarat premierul, a carui popularitate este in scadere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

