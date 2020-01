Stiri pe aceeasi tema

- In Australia este iadul pe pamant, dupa ce incendii uriașe au devastat țara de la antipozi și au provocat moartea a cel puțin 25 de persoane.In acest dezastru natural de proporții apocaliptice, fotbaliștii continua sa intre pe teren și sa joace, in prima liga din Australia fiind programate meciuri aproape…

- Statele din sud-estul Australiei - New South Wales, Victoria si South Australia - au fost cele mai afectate de conditiile meteo extreme de sambata, cand in unele zone din Sydney s-au inregistrat temperaturi de 48 de grade Celsius, iar rafalele de vant au atins 80 de kilometri pe ora. „Ne aflam pe un…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmând miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, în timp ce înca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita în viata, transmite…

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA.…

- Aproximativ 2.800 de pompieri lupta cu flacarile in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei. Peste 100 de incendii de vegetatie continua sa arda, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA,

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA,…

- Mai multe incendii de padure din Australia au fuzionat si au creat un singur "mega-focar", care arde de acum intr-o maniera necontrolata la nord de Sydney, au anuntat vineri autoritatile locale, care si-au recunoscut neputinta in fata flacarilor devastatoare, informeaza AFP. Un responsabil…

- Sute de koala au murit intr-un incendiu de vegetatie care face ravagii pe coasta de est a Australiei, au informat miercuri autoritatile locale, citate de AFP potrivit Agerpres. Agentii responsabili pentru protectia faunei din nordul statului australian New South Wales sunt extrem de ingrijorati pentru…