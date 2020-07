Oficialii australieni au inceput o ancheta judiciara ca urmare a suspiciunilor ca un nou focar de COVID-19 din statul Victoria a izbucnit datorita unor lucratori care nu au respectat protocoalele la un hotel folosit pentru a izola calatorii sosiți din alte țari, existand relatari ca aceștia ar fi facut sex cu persoanele aflate in carantina, […] The post Australia: Focar regional, dupa ce angajații hotelurilor au facut sex cu persoanele aflate in carantina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .