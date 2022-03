Stiri pe aceeasi tema

- Tabloidul Daily Mail anunța ca, dupa sancțiunile impuse patronului Roman Abramovich ca urmare a legaturilor acestuia cu Putin, clubul Chelsea ar putea intra in faliment in cateva luni. Drumul din rai pana-n infern poate fi uneori foarte scurt. Chelsea, campioana en titre a Europei, și-a vazut conturile…

- Proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, și alți șase antreprenori ruși și manageri de top au fost sancționați de Marea Britanie din cauza Ucrainei, relateaza BBC News. In documentul publicat al Ministerului Finanțelor, Abramovici este numit "un important om de afaceri rus și oligarh…

- Oligarhul rus Roman Abramovich a intrat pe lista de persoane sancționate in Marea Britanie pentru susținerea regimului Vladimir Putin. In varsta de 55 de ani, Roman Abramovich are toate conturile din UK blocate și nu i se va permite sa intre in Insula, informeaza The Sun. Știre in curs de actualizare.

- Statele Unite intenționeaza sa impuna, joi, sancțiuni economice mai multor oligarhi ruși și familiilor acestora, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, a declarat o sursa familiarizata cu acest subiect pentru Reuters.

- Uniunea Europeana l-a adaugat luni pe purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, si pe mai multi oligarhi pe lista sa neagra a personalitatilor sanctionate cu inghetarea activelor si interdictii de calatorie din cauza sprijinului lor pentru razboiul purtat de Moscova impotriva Ucrainei.…

- Abramovici și-a transmis decizia prin-un comunicat in numele clubului londonez."In timpul celor aproape 20 de ani de cand ma aflu in conducerea clubului Chelsea, mi-am vazut rolul ca al unui tutore pentru club, al carui job este de a asigura obținerea unor succese cat mai mari și a construi pentru viitor,…

- Statele Unite au impus sanctiuni impotriva grupului industrial care gestioneaza proiectul gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, anunta presedintele Joseph Biden, avertizand ca vor fi aplicate masuri suplimentare impotriva Moscovei daca inv