Australia - Aborigenii Anangu au celebrat sfârşitul ascensiunilor pe muntele Uluru Accesul pe Uluru, permis turistilor in anii '50, a fost restrictionat definitiv, vineri. De-a lungul zilei, drumetii au luat cu asalt gigantul monolit de nuanta rosie, un munte care se ridica la doar 348 de metri deasupra desertului, dar care domina peisajul din centrul Australiei, scrie Agerpres. Seara, numeroase persoane s-au adunat la poalele stancii si au urmarit momentul in care paznicii parcului au instalat indicatorul ''inchis definitiv'', indeplinindu-se astfel vechea dorinta a aborigenilor care venereaza acest loc de mii de ani. ''Nu se mai urca de astazi'', a spus conducatoarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

