Aurul spot a atins un varf de puțin sub 1.850 de dolari pe uncie in primele ore, inainte de a se relaxa și de a se tranzacționa in jurul valorii de 1.834 de dolari pe uncie la sfarșitul dimineții in Europa. Contractele futures pe aur din SUA au crescut cu 0,72% la 1.839,40 dolari, potriv it CNBC."In general, ne așteptam la un preț prietenos pentru 2023, susținut de riscurile de recesiune și de evaluare a pieței bursiere - un eventual varf al ratelor bancilor centrale, combinat cu perspectiva unui dolar mai slab și a faptului ca inflația nu va reveni la nivelul așteptat de sub 3% pana la sfarșitul…