Aurul, pluta de salvare a bijutierilor din Emiratele Arabe Cu cererea in scadere cu 60-70%, comercianții cu amanuntul iși folosesc stocurile nevandute pentru a achita datoriile. Deși cumparatorii din EAU stau departe de magazine dupa ce prețurile aurului au atins cote record, negustorii nu pierd prea mulți bani – de fapt aceasta conjunctura vine in sprijinul lor. Aurul atinsese 2.075 de dolari pe uncie […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

