Aurescu: România susţine suplimentarea sancţiunilor contra regimului din Belarus România sustine adoptarea mai multor sanctiuni împotriva regimului din Belarus, pe fondul recentei intensificari a reprimarii protestelor de la Minsk, a declarat luni ministrul afacerilor externe român Bogdan Aurescu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE) de la Bruxelles, potrivit Agerpres.



''Referitor la Belarus, salutam recenta intrare în vigoare a sanctiunilor, care este sprijinita foarte mult, dar acest lucru nu este suficient. Vedem o intensificare a reprimarii din partea regimului contra protestatarilor, inclusiv…

Sursa articol: hotnews.ro

