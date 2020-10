Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat plata tuturor sumelor cuvenite pentru renta viagera agricola aferenta anului 2019. Suma totala platita este de 46.750.000 de lei, cu sursa de finantare de la bugetul național, pentru un numar de 37.532 rentieri. La nivelul…

- Reprezentantii Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI) Gorj si cei ai Directiei de Sanatate Publica au decis, marti, suspendarea activitatilor cu publicul in mai multe institutii si ale mai multor operatori economici din localitatea Alimpesti, unde s-au inregistrat mai…

- Aurel Tomescu ramane in continuare in functia de director al Directiei Agricole si pentru Dezvoltare Rurala (DADR) Gorj. Mandatul sau a fost prelungit cu inca 6 luni, printr-un ordin venit de la minister in data de 1 octombrie. Luna viitoare, insa se...

- Fermierii romani pot solicita, incepand de vineri, sprijinul financiar acordat prin masura 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020, pentru atenuarea efectelor generate de pandemia Covid-19 in sectorul zootehnic - bovine, ovine, caprine, dar si in cel vegetal - legume-fructe…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Gorj a ramas de astazi fara director adjunct, ca urmare a desfiintarii acestui post. Virgil Dragusin, cel care a ocupat postul mentionat, va ramane in cadrul institutiei, functionand in continua...

- Aproximativ jumatate dintre disponibilizatii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala sunt in concediu medical. Incepand cu data de 1 septembrie, circa 20 de angajati au intrat perioada de preaviz, de 30 de zile.Unii dintre acestia au picat...

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Gorj desfasoara in perioada noiembrie 2010-ianuarie 2011 Recensamantul General Agricol. Pentru o mai buna informare a detinatorilor de gospodarii Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va...

- Aproximativ jumatate dintre angajatii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Gorj vor fi disponibilizati in baza unui examen. Acesta va fi organizat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pana la sfarsitul acestei lu...