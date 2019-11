Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti a anuntat, astazi, ca are un nou Arhiepiscop-Mitropolit, dupa ce Papa Francisc l-a numit pe Monseniorul Aurel Perca si a acceptat renuntarea la oficiu a IPS Ioan Robu. Monseniorul Ioan Robu a condus arhidieceza timp de 36 de ani. Conform normelor bisericesti in vigoare – Codul de Drept Canonic, implinind varsta de 75 de ani, ierarhul i-a inaintat Papei Francisc o scrisoare prin care renunta la oficiu. Monseniorul Aurel Perca, care pana acum a fost Episcop auxiliar al Diecezei de Iasi, va prelua noua functie pe 11 ianuarie 2020, in cadrul unei Sfinte Liturghii…