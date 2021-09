AUR și UDMR, partide serioase 1. Vine moțiunea, nu știu ce se va alege de Cițu. Vechii pesediști erau niște ciorditori populiști. Noii pesediști sunt niște perverși. Peneliștii sunt prostuți. Iar useriștii sunt prostuți și foarte rai. Singurii oameni serioși sunt udemeriștii și auriștii. UDMR e sincera cu electoratul ei, are negociatori excelenți și urmarește aceleași obiective maloneste de 30 […] The post AUR și UDMR, partide serioase first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii PNL au venit la congresul de sambata cu gandul de a-si gasi liniștea in urma alegerii președintelui. Ajunsi in sala de sedinta, mulți au renunțat insa la diplomație. S-au huiduit și și-au aruncat vorbe grele. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, avertiza in luna iulie ca „festivalul democrației”…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la congresul UDMR, ca se asteapta sa vada un festival al democratiei, precizand ca la alte partide "s-a vazut doar festivalul ridicolului". Cițu a facut declarația in contextul in care PNL se pregatește pentru congres saptamana viitoare iar USR se afla deja in…

- PSD a incheiat un protocol de colaborare si parteneriat cu patru partide pentru strangerea de semnaturi si organizarea de alte actiuni in vederea demiterii lui Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, dupa ce formațiunea a strans aproximativ o treime din semnaturile necesare pentru organizarea referendumului.…

- Saptamana aceasta, Gradina Zoologica Brașov a prezentat primii și singurii pui de Panda Roșu nascuți in Romania. Peggy și Benji s-au nascut la mijlocul lunii iunie iar in prezent se dezvolta normal, insa nu pot fi vazuți de public deoarece e prea devreme. Inmulțirea acestei specii a fost o reușita neașteptata,…

- Chiar daca au ramas spectatori care n-au putut sa intre pe Ghencea miercuri seara, la meciul celor de la CSA Steaua, asistența inregistrata plaseaza intalnirea intre primele 10 cele mai vizionate partide de fotbal din noul campionat. Performanța bifata de CSA Steaua e cu atat mai mare cu cat doar doua…

- Ludovic Orban a vorbit marți despre despre neatingerea tintei de vaccinare de 5 milioane de persoane pâna la 1 iunie si cea de 10 milioane pâna la 1 august. "Cine le-a stabilit ca cine le-a stabilit trebuia sa le urmareasca", a spus liderul PNL.„Cine a stabilit tinte,…

- Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin peste 100 de zile. Este de asteptat o competitie stransa intre partidul conservator GERB al fostului prim-ministru Boiko Borisov si partidul populist Exista un Astfel de Popor (ITN) al animatorului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza…