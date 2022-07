Stiri pe aceeasi tema

- Echipele CSU UVT au ocupat locurile 1, 3 și 5 la finalul competiției de volei pe plaja, organizata la Sibiu in perioada 5-10 iulie. Sergiu Calin și Lucian Badiceanu au caștigat duelul din semifinale cu Sergiu Rodina și Sebastian Micu, un duel intre doua dintre echipele CSU UVT, ambele prezente la competiție.…

- CSM Lugoj a caștigat faza județeana a Cupei Romaniei la fotbal. In finala disputata pe teren neutru, la Șag, CSM Lugoj a invins clar, cu 4-1 (2-0) pe CS Universitatea de Vest din Timișoara, deținatoarea trofeului. Golurile formației lugojene au fost marcate de Victor Garlea (din penalty)…

- Miercuri, 1 iunie 2022, cu incepere de la ora 11.00, pe pietonala ”Corneliu Coposu” din Sighetu Marmației a avut loc deschiderea oficiala a Campionatului Balcanic de Volei pe Plaja U20, la care participa 16 echipe de fete și baieți din Romania, Turcia, Republica Moldova, Serbia și Kosovo. Romania are…

- Cea de-a patra editie a Festivalului National al Sporturilor Nautice si pe Plaja, organizat de Clubul Nautic Roman si Universitatea „Ovidius” din Constanta prin Facultatea de Educatie Fizica si Sport, in colaborare cu Primaria Techirghiol si Direcția Județeana pentru Sport si Tineret Constanta, se va…

- In aceasta seara, 15 mai, un localnic din Turturești a alertat la 112 ca apa uzata de la fabrica Kober se scurg in afara sistemului, in rețeaua publica de colectare ape pluviale și pana in șanțul de pe marginea șoselei. La fața locului au fost trimise echipe de la Garda de Mediu Neamț și de la Apele…

- Patrimoniul „sportiv” al Universitații de Vest Timișoara se imbunatațește cu o noua baza situata pe malul Begai. Aflata in paragina, aceasta va fi preluata, pentru o perioada de 20 de ani, UVT urmand sa o reabiliteze. Accesul va fi permis și „poporului”, nu doar studenților și profesorilor. Consiliul…

- Viorel Hizo vorbește despre sacrificiile pe care le-a facut in cariera de antrenor, recunoaște ca a prins Cooperativa cu blaturi din fotbalul romanesc, dar ca a refuzat „sa tranteasca” meciurile din Liga 1, chiar daca era obligat de cei din club. „Dulaul”, așa cum e cunoscut in fotbalul romanesc, are…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, se numara printre candidatii la un post de membru in Consiliul Director al Confederatiei Europene de Box (EUBC), la alegerile programate in data de 30 aprilie, potrivit site-ului forului continental. Citea este in prezent membru in Comitetul Executiv…