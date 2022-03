AUR se prăbușește după invazia rusă PNL este in creștere in ceea ce privește intenția de vot a romanilor, potrivit ultimului sondaj realizat de INSCOP MONITOR intre 2-7 martie 2022, dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei. PNL crește cu mai bine de 3% in opțiunile romanilor, de la 16,6%, in luna februarie, la 19,9%. PSD conduce in clasamentul intenției de vot cu 32%, fața de 32,7% in februarie. Social-democrații sunt urmați de PNL care revine pe locul 2 cu 19,9%. AUR se prabușește in sondaje la 18,9%, de la 22,4% in februarie. USR stagneaza, inregistrand 10,8% din opțiuni (10,3% in februarie). De asemenea, ultimul sondaj ARGUMENT,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

