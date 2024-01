Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi trebuit sa iși petreaca Sarbatorile de Iarna intr-un bloc reabilitate complet, in caldura și fara alte probleme cauzate de vreme. Realitatea insa a fost crunta pentru baimarenii care locuiesc intr-un bloc cu 8 etaje de pe bulevardul Traian din Baia Mare.

- In prag de sarbatori, Geoerge Simion și soția sa au acordat un interviu de colecție pentru Realitatea PLUS. Cei doi și-au deschis sufletele in fața jurnalistei Anca Alexandrescu și au facut marturisiri inedite: iși doresc sa faca șapte copii, gasesc intotdeauna timp sa comunice in ciuda programului…

- Dan Barna, audiat la Direcția Naționala Anticorupție in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, a anunțat Realitatea PLUS.Dan Barna, fost vicepremier in primul an de pandemie, urmeaza sa fie audiat la DNA in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse citate de Realitatea…

- „Liviu Alexa, ințeleg ca ai primit niște mesaje, ca se insinueaza, in mesajul celor de la Clever Media, ca am primit niște bani, atat noi (Realtiatea PLUS, n.r.), cat și tu, de la un alt operator de telefonie mobila - Vodafone, ca sa facem aceasta investigație jurnalistica. Am vazut ca și tu ai cerut…

- „Reacția lor de la cap la coada e o prostie. Eu, cunoscandu-i personal pe toți cred ca i-a luat frica rau, in condiții de stres sigur ca sunt in stare sa reclame la CNA și sa-l șantajeze pe Liviu Alexa, spunandu-i ca au probe despre el. Clubul de Presa il sprijina pe Liviu Alexa impotriva tentativei…

- Diana Șoșoaca, prezenta duminica seara la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS, a ironizat principalii candidați pentru funcția de președinte:"(n.r. despre Simion) De ce mi-l aratați pe mascariciul de Simion cand vorbim aici de profesioniști, cand ala nu a muncit in viața…

- "Ne asteptam ca vremea sa intre in normal, sa spunem asa, pentru ca astazi avem temperaturi de 29 pana la 30 de grade in partea de sud a tarii. Vorbim de vreme anormal de calda.De maine (luni - n.r.), maxime de la 10 la 16-17 grade, destul de normale pentru aceasta perioada, insa ne imbracam gros dimineata…