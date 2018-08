Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Ioana Stanciulescu a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului in proba de sol, duminica, in concursul rezervat junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Glasgow. Stanciulescu, in varsta de 14 ani, a obtinut 13,433 puncte, devansand-o pe italianca Giorgia…

- Intrat de cativa ani intr-un con de umbra, canotajul romanesc a renascut la Campionatele Europene de la Glasgow, obtinand un numar de sapte medalii, dintre care trei de aur, doua de argint si doua de bronz, rezultate cu care Romania a obtinut primul loc in clasamentul pe natiuni, succes anuntat, cumva,…

- Denisa Golgota, gimnasta in varsta de 16 ani, a cucerit astazi bronzul in proba de sarituri la Campionatele Europene de la Glasgow. Pe umerii Denisei Golgota s-a așezat multa presiunea, ea fiind singura gimnasta din Romania calificata in finalele pe aparate. O junioara cu rezultate, ea a ajuns la Glasgow…

- Romania a obtinut duminica o medalie de argint, in proba masculina de dublu vasle, si una de bronz, in proba masculina de 8 1, la Campionatele Europene de la Glasgow.Potrivit Agerpres, sportivii din tara noastra sunt pe primul loc in clasamentul pe medalii trei de aur, doua de argint si doua de bronz…

- Gimnasta Ioana Stanciulescu a castigat, duminica, medalia de aur in concursul de sol din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica de la Glasgow, la junioare, scrie news.ro.Stanciulescu, care a concurat ultima in finala de la sol, a fost notata cu 13.433. Cealalta romanca din finala…

- Ioana Stanciulescu, care a concurat ultima in finala de la sol, a fost notata cu 13.433. Cealalta romanca din finala de la sol, Antonia Duta, s-a clasat pe locul patru, cu un punctaj de 19.900, la egalitate cu medaliata cu bronz, britanica Amelie Morgan, si cu ocupanta pozitiei cinci, rusoaica…

- Cu un total de 154,862 puncte, echipa tarii noastre, compusa din Silviana Sfiringu, Antonia Duta, Ioana Stanciulescu, Daniela Trica si Ana-Maria Puiu, a fost devansata de formatiile Italiei, campioana continentala cu 161,063 puncte, Rusiei - medaliata cu argint (160,363) si Marii Britanii - clasata…

- Romania a ocupat locul al patrulea in concursul pe echipe rezervat junioarelor din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica artistica editia 2018, care se desfasoara la Glasgow (Scotia). Cu un total...