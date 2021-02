Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Mihai Lasca a fost exclus din Alianța pentru Unirea Romanilor, iar senatoarea Diana Șoșoaca a ramas fara sprjin politic din partea AUR, in urma ședinței de miercuri a Biroului Național de Conducere al partidului.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a decis, miercuri, in ședința Biroului Național de Conducere al Partidului excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca și retragerea sprijinului politic acordat...

- Conducerea AUR a transmis un comunicat de presa in care aduce o serie de precizari legate de scandalul retragerii sprijinului politic senatoarei Diana Șoșoaca și al excluderii deputatului Mihai Lasca din partid. ”In cadrul ședinței Biroului Național de Conducere al Partidului Alianța pentru Unirea…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a decis, miercuri, in ședința Biroului Național de Conducere al Partidului excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca și retragerea sprijinului politic acordat senatorului Diana Șoșoaca-Ivanovici. In ședința BNCP a AUR s-a decis excluderea deputatului…

- In seara zilei de 2 februarie a.c., in jurul orei 22.00, pe DN 1, km. 261+500 de metri, in afara localitații Arpașu de Jos, județul Sibiu, s-a produs un accident rutier in urmatoarele imprejurari:

- "Solicit partidului Alianța pentru Unirea Romanilor sa ștearga postarea in care imaginea lui Ion Rațiu este utilizata alaturi de identitatea vizuala a partidului AUR și sa evite in viitor orice astfel de asociere a lui Ion Rațiu cu simbolurile, doctrina și imaginea partidului.Ion Rațiu nu a susținut…

- In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…

- Anchetatorii din judetul Ilfov au deschis un dosar penal pentru furt calificat, vatamare corporala din culpa si distrugere, in urma accidentului din judetul Ilfov in care au fost implicate sapte masini. De asemenea, politistii incearca sa gaseasca si persoanele care au sustras suma de 650.000 de…