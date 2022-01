Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar Cristian Preda considera ca partidul AUR ar trebui interzis dupa afirmațiile despre Holocaust. „Sunt solidar cu penelistul Alexandru Muraru in privința raportarii la AUR. Și eu cred ca partidul lui Simion și Tarziu, Șoșoaca și Lavric trebuie scos in afara legii. Declarațiile…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru spune ca "declaratia de astazi a partidului extremist AUR demonstreaza fara echivoc ca aceasta formatiune a depasit demult cadrul legal in care functioneaza".Declaratie de presa in urma comunicatului de presa al partidului extremist AUR privind introducerea disciplinei…

- Ceea ce s-a petrecut ieri la Parlament a fost pur și simplu o agresiune fara precedent care a indignat o țara intreaga și pe toata comunitatea internaționala care a urmarit aceste imagini.

- Ludovic Orban a anuntat luni ca demisioneaza din PNL, mentionand ca pentru el partidul „a murit” si a ajuns „carpa de sters pe jos pentru liderii PSD”, informeaza AGERPRES . „In momentul de fata, PNL este o anexa a PSD. Iohannis si conducerea PSD au dus acest partid istoric, partidul cu cea mai bogata…

- Liderii PSD și PNL au lasat de ințeles, oficial sau neoficial, ca astazi este ziua marilor decizii și ziua in care se va desemna premierul noii coaliții PSD-PNL-UDMR. In PNL este haos, inaintea ședinței BEX, care va avea loc in aceasta seara. Exista mai multe tabere in partid, iar ”umbra”…

- Lideri din conducerea PNL au declarat pentru STIRIPESURSE, ca tensiunea din partid este din ce in ce mai mare cu doar o zi inainte de ședința in care PNL va decide statutar daca merge cu PSD sau USR la guvernare. Astfel, au fost deja decizii in anumite BPJ-uri, prin care s-a votat refacerea…