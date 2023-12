AUR înregimentează artileria grea pentru luptele de stradă viitoare Artileria ușoara a AUR s-a dat in stamba de mai multe ori in Parlament. Ultima oara, Simion i-a zburat telefonul din mana Șoșoacei . AUR nu se poate prezenta in lupta electorala cu un biet palavragiu și temator de urlatorii din spațiul public. Șoșoaca l-a dovedit ca e superioara scandalului, burlescului, nefirescului, grotescului, infectului și metaversului amploiant in care se scalda iubitorii de Romanii verzi și putiniste. Gata, tati, e cazul de achiziții pentru play-off, altfel pațim ca Dinamo și ne rostogolim in liga a doua. Și salvarea vine de la baieții cu prea multa prestanța, tati. ”Simioane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

