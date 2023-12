AUR amenință cu blocaj la votul bugetului de stat, dacă nu li se majorează salariile profesorilor cu 40% Parlamentarii AUR au depus peste 20.000 de amendamente la legea bugetului de stat și amenința cu boicotarea votului daca nu se adopta majorarea salariilor profesorilor cu 40%. Liderul AUR a facut circ in Parlament și la dezbaterile de marți seara. Parlamentarii reiau, miercuri dimineața, dezbaterile la legea bugetului de stat, deoarece miile de amendamente depuse […] The post AUR amenința cu blocaj la votul bugetului de stat, daca nu li se majoreaza salariile profesorilor cu 40% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

