- PepsiCo va schimba numele si imaginea brandului pentru mixul de clatite si sirop Aunt Jemima, renuntand la o mascota criticata din motive rasiale. Mars a anuntat la randul sau ca analizeaza schimbari ale brandului pentru orez ambalat Uncle Ben’s, transmite Reuters.

- Pierrette Herzberger-Fofana, o eurodeputata germana de culoare, a anuntat miercuri, în plenul Parlamentului European, ca a depus plângere împotriva Politiei din Belgia dupa ce ar fi fost brutalizata de agenti de politie, informeaza Mediafax citând site-ul LeVif.be. Eurodeputata…

- De la ''White Fragility'' la ''The New Jim Crow'', literatura despre istoria discriminarii rasiale in Statele Unite se vinde pana la epuizarea stocurilor, americanii cautand sa se educe in contextul extinderii la nivel national a protestelor fata de uciderea persoanelor…

- Protestele anti-rasism au continuat și marti seara in Statele Unite, unde abordarea Donald Trump starnește noi reacții. Președintele american este hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata. De altfel, Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington,…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca orice forma de rasism este "intolerabila", referindu-se la moartea recenta in custodia politiei din Statele Unite a unui barbat afro-american, George Floyd, in orasul Minneapolis, insa a condamnat in acelasi timp si actele de violenta care s-au produs apoi in…

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…