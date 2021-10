Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre parinții elevilor cu varste intre 12 și 18 ani spun ca nu s-au vaccinat pana acum și Mai mult de trei sferturi dintre ei susțin ca nu ar putea fi determinați de nimeni și de nimic sa se imunizeze.

- Pfizer a cerut guvernului SUA sa permita utilizarea vaccinului impotriva COVID-19 la copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Daca guvernul va aproba aceasta cerere, copiii vor primi doua doze la o distanța de trei saptamani, la fel cum fac adolescenții și adulții, dar cantitatea dozei va fi mai…

- Parintii unui copil in varsta de patru luni sunt cercetati penal de procurori si politisti dupa ce au adormit pe cel mic si l-ar fi ucis. Cei doi parinti locuiesc in satul Halceni din comuna Sipote, si au cinci copii. De asemenea, cei doi traiau in concubinaj si consumau alcool in cantitati apreciabile.…

- Un numar de 4.520 de elevi s-au vaccinat anti COVID-19 in ultimele cinci zile, astfel ca numarul total al scolarilor vaccinati este de peste 155.000 a declarat sambata ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Aproape 37.000 de elevi cu varsta intre 12 si 15 ani sunt vaccinati, este vorba despre un progres…

- Numarul de cazuri de COVID-19 din judetul Sibiu este posibil sa creasca vertiginos, odata cu inceperea scolii, daca parintii nu isi vaccineaza copiii cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, a declarat directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica (DSP), colonelul Marius Chelu, potrivit unui…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in Romania sunt vaccinați impotriva COVID 5% dintre elevii cu varsta intre 12 si 15 ani si peste 20% dintre cei cu varsta intre 16 și 19 ani. Conform datelor prezentate luni de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pana acum s-au vaccinat anti-COVID…

- Daniel Pavel de la „Survivor Romania” și-a cerut iubita in casatorie dupa 7 ani de relație. Prezentatorul TV, in varsta de 44 de ani, nu a mai fost casatorit, insa are un baiat dintr-o relație anterioara. Acesta a facut primele declarații despre Marina. Prezentatorul de la Survivor a mai avut o relație…

- Se introduc Carțile electronice de identitate. Acestea conțin elemente suplimentare de siguranța. Ele pot fi eliberate și pentru copiii cu varsta de pana in 14 ani. Unul dintre beneficiile noilor carți de identitate biometrice va fi accesul mai ușor la servicii publice. Serviciile digitale oferite de…