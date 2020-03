Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de coronavirus, al patrulea, a fost confirmat astazi. Conform digi24.ro , Barbatul de 47 de ani din Timișoara, al patrulea caz cu Covid-19 confirmat in Romani, era deja in izolare, cand a fost testat pozitiv pentru coronavirus, pentru ca a calatorit in același avion cu pacienta diagnosticata…

- O noua ediție a „Serilor patrimoniului”, incitant intitulata „Iubire. Razboi. Tradiții. Mistere dezgropate”, va avea loc miercuri, 26 februarie, de la ora 19.00, in sala Studio a Casei Artelor de pe strada Augustin Pacha, in cadrul proiectului de succes desfașurat sub egida Direcției Județene pentru…

- „Leii din Banat” au avut parte de doua meciuri amicale inedite saptamana aceasta. SCM Timisoara s-a impus in ambele teste cu selectionata americana Overseas Scouting Combines, formata din jucatori in cautare de contracte. Ieri seara a fost 88-75 pentru elevii lui Dragan Petricevic, implicat si el in…

- 400 de medici oncologi, radioterapeuți, hematologi, și alte specialitați conexe se intalnesc, in acest sfarșit de saptamana, la Timișoara, la conferința cu tema „Imunoterapia cancerului”, organizata de Asociația OncoHelp. Conferința „Imunoterapia cancerului” este organizat sub „umbrela” OncoHelp Winter…

- Teatrul national din Timisoara incepe pregatirea spectacolelor anului 2021, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, cu una din cele mai remarcabile piese scrise de Eugene Ionesco, „Rinocerii”, care si-a castigat un binemeritat loc in dramaturgia universala. Scriitorul de origine romana,…

- La nici zece ani impliniti, Maia Trutulescu are deja in palmaresul sau patru expozitii personale si se pregateste sa aduca in fata publicului noi lucrari, care vor fi expuse in galeria Pygmalion de la Casa Artelor. Cea de-a cincea expozitie de pictura a Maiei Trutulescu se intituleaza „Sounds of Soul”…

- Noul an debuteaza la Casa Artelor de pe strada A. Pacha cu o expozitie de pictura semnata de artistul resitean Marian Trutulescu, al carei vernisaj va avea loc joi, 16 ianuarie, ora 18,00, la galeria Pygmalion. Expozitia, intitulata „IN-FACES/In-chipuiri”, prezinta noua serie de picturi realizata in…