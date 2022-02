Stiri pe aceeasi tema

- Prima tabara pentru refugiatii din Ucraina va fi ridicata pe stadionul din localitatea Siret, judetul Suceava, in urmatoarele ore. Primarul Adrian Popoiu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/26-feb-ora-16-Adrian-Popoiu-tabara.mp3 Odata cu fluxul mare de refugiati de la granita,…

- O organizație non-guvernamentala din Cluj-Napoca a anunțat ca organizeaza astazi, 25 februarie, o manifestație de solidaritate cu Ucraina. Oamenii sunt chemați la o mișcare civica pașnica, in Piața Unirii. „Alatura-te Institutului Roman pentru Pace in aceasta seara la ora 18:00, in Piața Unirii…

- Garda de mediu a amendat cu 50.000 de lei Primaria Iași deoarece Centrala Electro-Termica de la Holboca a depașit normele de poluare admise pentru 12 luni. Inspectorul Șef al Instituției de la Iași, Gheorghe Bacusca: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/23-febr-rdj-8-G-Bacusca-.mp3…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au convenit sa se intalneasca in cadrul unui summit privind criza din Ucraina, la propunerea omologului lor francez Emmanuel Macron. Președinția Franței a emis, in aceasta dimineața, urmatorul comunicat, in care confirma organizarea…

- Un elicopter american Black Hawk a survolat timp de cateva ore Vama Siret și zona frontierei cu Ucraina. Elicopterul armatei Statelor Unite ale Americii a survolat cateva ore și apoi a aterizat in jurul orei 15:00 pe un camp din apropierea Punctului de Trecere al Frontierei Siret. Oamenii care au vazut…

- Propunerile privind securitatea prezentate Statelor Unite de catre Rusia sunt o incercare de a transforma un scenariu potential militar intr-un proces politic, a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grusko, potrivit Reuters și Agerpres. Rusia, care a concentrat trupe…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca principalele subiecte abordate au vizat temele aflate pe agenda Consiliului European, respectiv coordonarea europeana in contextul pandemiei de COVID-19, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea…

