Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile din Romania s-au schimbat radical in ultima perioada, iar acum se pare ca ajung la valori extrem de scazute. In orașul din Romania in care s-au inregistrat cele mai mici temperaturi, oamenii au indurat temperaturi de -31 de grade Celsius.

- Proiectul unei constructii industriale din Miroslava a fost nominalizat la un important premiu international de arhitectura si are nevoie de voturi, pana pe 15 februarie, pentru a ajunge printre finalisti. Centrul de Industrie electronica Electra, proiectat de firma de arhitectura A+noima, concureaza,…

- Președintele Camerei Deputaților a avut o intalnire cu delegația companiei coreene Hanwha Aerospace, ocazie cu care a transmis deschiderea Romaniei pentru sprijinirea intențiilor companiei de a investi in capacitați de energie regenerabila.

- Prefectul Radu Roca alaturi de subprefectul Romeo Pop au participat azi la ședința solemna de semnare a acordului de infrațire dintre orașul Ardud și orașul Singerei, raionul Singerei, Republica Moldova și orașul Slanic , județul Prahova. La finalul ședinței oficialitațile prezente s-au deplasat la…

- Spania, Germania si Italia sunt tarile preferate de romani, atunci cand emigreaza. Situatia e neschimbata de mai multi ani, iar datele statistice furnizate de Institutul National de Statistica arata ca, spre deosebire de primul an de pandemie, in 2021 au fost mai multi romani care si-au facut bagajele…

- Proiectul „Șah in școli”, promovat de Federația Naționala pentru Șah, atrage elevi din peste 22 de județe din Romania. La Iași, a fost editat manualul destinat elevilor și distribuit deja in 28 de mii de exemplare, la nivel național. De asemenea, Federația Naționala pentru Șah l-a propus pe ieșeanul…

- Specialiștii din cadrul centrului de cercetare al Continental din Timișoara, lucreaza, alaturi de colegii lor din alte locații, la un nou sistem, total diferit, pentru realizarea unui sistem audio in cadrul habitaclului unui autovehicul. Compania germana a prezentat, de curand, in Romania tehnologia…

- http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/12/1-dec-2022-infratire-Iasi-RO-Hincesti-RM.mp4 Astazi, la Iași a fost semnat protocolul de infrațire intre municipiile Iași din Romania și Hancești din Republica Moldova. Primarul loclaitații Hancești, Alexandru Botnari, ne-a precizat ca dorește…