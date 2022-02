Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primarul Iașiului, s-a autosuspendat din funcție pentru urmatoarele 60 de zile, dupa ce procurorii DNA au anunțat ca au instituit masura controlului judiciar asupra sa. Edilul a anunțat ca va contesta masura impusa de anchetatori. Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași a transmis…

- "In data de 18.01.2022 la mapa mi a ajuns o plangere facuta de unul dintre agentii Politiei Locale", a spus Florin Mitroi.Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, a facut o declaratie publica cu privire la situatia privind conducerea Politiei Locale din subordinea administratiei locale. Edilul…

- UPDATE IPS Teodosie a primit, luni la pranz, a doua amenda de 1.000 de lei, dupa ce a fost surprins de polițiști pe strada, deși era obligat sa stea in carantina. Luni, in jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Secției 3 Constanța l-au surpris pe IPS Teodosie pe strada Arhiepiscopiei din municipiul…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adus la cunoșința publicului, luni, inregistrarea unui dosar penal, cu privire la comunicatul de presa emis in data de 3 ianuarie, de partidul AUR, intitulat „Experimentele ideologice asupra…

- Procurorii DNA Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore a directorului general adjunct al Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), Bogdan Dumitru Dumitrașcu, pentru luare de mita. Acesta ar fi pretins de la o persoana 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica acesteia in cadrul…

- Doi tineri au fost filmati cu cateva secunde inainte de incendiul devastator de la Constanta. Politistii au deschis o ancheta si ii cauta acum pe cei doi tineri filmati de camera de supraveghere. Este luata in calcul ipoteza unui incendiu pus intentionat. Cei doi tineri au fost filmati de o camera de…

- Constanța va avea printre cele mai scumpe ornamente de Sarbatori din țara. Primaria orașului a decis sa dea in acest an nu mai puțin de 1 milion de euro pentru iluminatul festiv. In urma cu un an primarul liberal Vergil Chițac declara ca nu va irosi banii pentru beculețe, in condițiile in care prioritațile…

- Situatie ingrijoratoare in spitalele din Constanta. Autoritatile au descoperit sute de nereguli in unitatile sanitare, cele mai multe in unitațile suport COVID-19, si au dat zeci de amenzi. Printre acestea se numara existența improvizațiilor sau supraincarcarilor instalației electrice și echipament…