Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea audio facuta de familia copilei a fost publicata pe Youtube, fiind redistribuita de sute de persoane si apoi preluata de presa. Politia si Protectia Copilului s-au sesizat si au declansat anchete cu privire la caz.

- Atentie! Inregistrare audio si informatii cu puternic impact emotional! O fetita de doar 2 ani si 3 luni a fost terorizata la Cresa Precista din Piatra Neamt. tvmneamt.ro a intrat in posesia unor inregistrari audio care demonstreaza cosmarul trait de fetița pe parcursul a aproape doua luni de zile.…

- Johannes Visscher, olandezul de 46 de ani suspectat ca a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, fetița de 11 ani din comuna Gura Șuții, și-a cerut in 2012 iubita in casatorie in timpul unei emisiune tv. In timpul unei gale speciale organizata pentru difuzarea ultimelor doua episoade din cunoscutul serial…

- Noi detalii in cazul scandalului de la o creșa din Alba Iulia, in care o educatoare și o ingrijitoare sunt acuzate de parinți ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa copiilor. In acest caz, Poliția a deschis dosar penal. Cele doua femei au fost inregistrate audio. Mama unuia dintre copii a pus…

- O educatoare si o ingrijitoare de la o cresa din municipiul Alba Iulia sunt acuzate de parintii unor copii ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa minorilor, atat fizic, cat si verbal, fiind depuse in acest sens plangeri la Politie, care a deschis un dosar penal, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- O educatoare si o ingrijitoare de la o cresa din municipiul Alba Iulia sunt acuzate de parintii unor copii ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa minorilor, atat fizic, cat si verbal, fiind depuse in acest sens plangeri la Politie, care a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…