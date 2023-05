Conducerea filialei județene Iași a Uniunii Sindicatelor din Invațamantul Preuniversitar, a soliciat, astazi, intervenția președintelui Klaus Iohannis ca mediator in conflictul deschis dintre salariații din Educație și Guvern. Președintele USLIP Iași, Laviniu Lacusta considera ca revolta a depașit etapa interpretarilor financiar-economice și, in momentul de fața, profesorii doresc un raspuns clar din partea Executivului care sa restabileasca statutul profesorilor in mediul educațional. Laviniu Lacusta considera drept o batjocura ultimele oferte ale Guvernului de a oferi vouchere, prime și zile…