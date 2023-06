Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani din municipiul Suceava a fost operat la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, dupa ce a fost impuscat la un ochi de catre un adolescent cu un pistol airsoft, fiindu-i afectata vederea, conform news.ro.Copilul a fost impuscat de un adolescent de 17 ani cu un pistol airsoft replica,…

- O scena de-a dreptul șocanta s-a produs zilele trecute in Parcul Rozelor, din Cluj-Napoca, in zona skatepark -ului. Un puști de 14 - 15 ani l-a impușcat in fața pe un alt adolescent, de la mica distanța, cu un pistol cu aer comprimat. Cei implicați au pastrat tacerea și nu au facut reclamații, dar martorii…

- Baiatul de 12 ani a fost lovit in plin de o mașina pe cand traversa strada in fuga. Medicii de la Spitalul Județean Suceava au decis sa il transfere la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași.