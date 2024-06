Cod galben de instabilitate atmosferică în Banat Romania e imparțita intre vijelii și canicula. Meteorologii au emis, miercuri, doua alerte Cod galben, una de ploi și furtuni, alta de canicula și disconfort termic ridicat. Incepand de miercuri, ora 14.00, pana joi, ora 6.00, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local in Maramureș […] Articolul Cod galben de instabilitate atmosferica in Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

