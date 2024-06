Gabriela Firea a transmis un mesaj de mulțumire catre cei 161.761 de bucureșteni care au votat-o, recunoscand rezultatul alegerilor și acceptand locul doi. Ea iși asuma responsabilitatea pentru aspectele in care considera ca ar fi putut acționa mai bine, precum comunicarea cu cetațenii și prezența mediatica. Firea subliniaza ca nu regreta decizia de a candida […] The post Reproșurile Gabrielei Firea: ”Ma așteptam sa pierd” appeared first on Puterea.ro .