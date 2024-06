Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Oradea a asasinat-o pe femeie și i-a ascuns cadavrul intr-un geamantan. Apoi, cei doi au sunat la 112 și au incercat sa duca polițiștii pe o pista falsa. Șirul grozaviilor a continuat. Anchetatorii au descoperit-o și pe sora tinerei, batuta crunt si sechestrata in blocul langa care zacea…

- Danka, o fetița de doi ani din Serbia, a fost data disparuta pe 26 martie. In tot acest timp, a fost cautata inclusiv in Romania, dupa ce s-a zvonit ca a fost vazuta alaturi de doua femei intr-o stație de tramvai din Viena. Parinții iși pot reveni cu greu din șoc. Vestea ca Danka a murit a venit la…

- June și Jennifer Gibbons sunt doua gemene care au fost mereu diferite fața de ceilalți oameni. Nu erau ca ceilalți gemeni sau ca ceilalți copii. Toata viața lor au vorbit doar una cu cealalta, astfel avand porecla de „Gemenii tacuți”. Povestea gemenilor care vorbeau doar intre ei Parinții fetelor au…

- Erika Isac (24 de ani) se bucura de un succes rasunator pe plan muzical dupa lansarea „Macarena”, o piesa – manifest care condamna violența impotriva femeilor. Piesa devenita cunoscuta in toata țara a starnit insa nenumarate controverse.Parinții elevilor de la un liceu din Oradea chiar sunt revoltați…