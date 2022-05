Prefectul județului Bacau, Lucian Bogdanel a cerut primarilor – in videconferința organizata astazi impreuna cu conducerea Direcției Județene de Statistica – sa se mobilizeze pentru a creste ritmul autorecenzarilor. Termenul limita fixat de Comisia Naționala pentru Recensamantul Populației pentru finalizarea acestei etape a Recensamantului din 2022 este 27 mai. In județul Bacau s-au autorecenzat, pana in prezent, peste 221.000 de persoane, cifra care plaseaza Bacaul printre ultimele in clasamentul național. Corespondentul nostru, Gabriel Pop a realizat un sondaj pe strazile din Bacau: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/23-mai-rdj-20-Vox-Pop.mp3…