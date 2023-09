Stiri pe aceeasi tema

- ANSA anunța ca va realiza o ancheta interna dupa ce astazi, ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Balți au efectuat, percheziții la Postul de Inspecție la Frontiera Criva–Mamaliga, sediul Otaci al Agenției Naționale…

- Ofițerii Direcției generale teritoriale (DGT) Nord a Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Balți au efectuat, luni dimineața, percheziții la Postul de Inspecție la Frontiera (PIF) Otaci al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), in cadrul unor…

- Ofițerii Direcției generale teritoriale (DGT) Nord a CNA și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Balți au efectuat, in aceasta dimineața, percheziții la Postul de Inspecție la Frontiera (PIF) Otaci al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) in cadrul unor dosare, pornite pe fapte de…

- Decizia privind inceperea cercetarii judecatorești in dosarul vameșilor și polițiștilor de frontiera reținuți la inceputul acestui an a fost amanata. Motivata de protestele magistraților, decizia va fi luata abia la jumatatea lunii viitoare, atunci cand se are in vedere inclusiv renunțarea la proteste.…

- 11: 57 // Poliția de Frontiera informeaza ca la PTF Leușeni-Albița se atesta deja flux normal de calatori și mijloace de transport, circulația a fost degajata. Anterior, aici fost puse in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului: Mai mulți angajați in prima linie de control, ️Deschise…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca(Romania) efectueaza cercetari in privința unui cetațean din Republica Moldova care a incercat sa introduca ilegal in tara recipiente cu substante periculoase. Astfel, joi, 20 iulie, in jurul orei 12.00, s-a prezentat pentru…

- Nr. 7602 261 din 14 iulie 2023 STIRE DE PRESABARBATI RETINUTI DUPA CE AU FOST DEPISTATI DETINAND ILEGAL APROXIMATIV 100 KILOGRAME DE TUTUN La data de 13 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Ghimpati au oprit pentru control, la iesirea din localitatea Naipu, judetul Giurgiu,…

- DIICOT anunța ca 24 de persoane au fost retinute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile de langa București. La doar cațiva kilometri de București, peste o suta de persoane – cei mai mulți varstnici, aflați in situații vulnerabile,…