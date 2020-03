Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus de PNL la Externe in Guvernul Florin Cițu, actualul titular interimar Bogdan Aurescu, a primit joi, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, aviz favorabil: 23 pentru, 7 voturi contra, 3 abtineri. Este al șaselea ministru propus care a primit aviz favorabil in comisiile…

- Joi au loc ultimele audieri ale ministrilor propusi in Guvernul Citu, in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.In ultima zi de audieri, sunt asteptati la comisiile reunite:Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (10,00)Marcel Bolos - ministrul propus al Fondurilor Europene…

- Joi este a ultima zi de audiere in comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși in Guvernul Cițu. In primele doua zile de audieri, cinci din cei 12 propuși au primit aviz favorabil, in forurile legislative de specialitate, anunța MEDIAFAX.In prima zi de audieri, Nicolae Ciuca la Aparare,…

- UPDATE 19.00: Intalnirea liberalilor cu șeful statului s-a incheiat. A inceput la ora 17.00, la Vila Lac 2 și a durat doua ore. Primul care a parasit Vila Lac 2 unde a avut loc intalnirea a fost premierul Ludovic Orban, urmat de Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Florin Cițu, europarlamentari ai PNL, a…

- UPDATE – Adrian Oros, ministrul in exercitiu la Agricultura, desemnat pentru un nou mandat in Cabinetul Orban 2, a primit, cu putin timp in urma, aviz favorabil de la comisia de specialitate din parlament. Este cel de-al 4-lea ministru propus care primeste aviz favorabil din partea comisiei. Astazi…

- Au inceput audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu anunța o ”bomba”: “Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor atat in 2019, cat si in 2020” Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite…

- Premierul Ludovic Orban viziteaza vineri fabrica Ford de la Craiova, ocazie cu care va face si un test-drive cu “Puma”, noul model produs de compania auto. El este insotit de o delegatie formata de ministrul Apararii Nationale, Ionel Ciuca, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis continua vineri seria intalnirilor cu premierul Ludovic Orban si cu membri ai Guvernului. La intalnirea programata vineri, la Palatul Cotroceni, participa premierul, impreuna cu vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos. Joi, Klaus Iohannis…