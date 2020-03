Guvernul va mari pensiile la 1 septembrie conform legislatiei in vigoare, iar intrebarile repetate ale reprezentantilor PSD pe tema cresterii pensiilor starnesc teama populatiei, a declarat miercuri ministrul desemnat pentru Munca si Protectie Sociala, Violeta Alexandru, la audierile din comisiile parlamentare. "Eu sunt cat se poate de clara, aplicam legea, banii sunt prevazuti in buget, orice intrebare care se repeta pe aceasta tema nu face decat sa induca in populatie o stare de ingrijorare cum ca lucrurile nu ar fi asa. Repetand intrebarea, sugerati ca as ascunde vreun raspuns. Nu, raspunsul…