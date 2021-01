Audierea în care Netanyahu urma să răspundă acuzaţiilor în procesul de corupţie, amânată din cauza izolării impuse în lupta împotriva covid-19 Netanyahu a fost inculpat in noiembrie 2019 de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare - o premiera pentru un sef de Guvern israelian in timpul mandatului. Procesul a inceput in mai 2020, cand Netanyahu a confirmat ca intelege acuzatiile care i se aduc. Prezenta sa nu a fost necesara la urmatoarele audieri, insa el era necesar sa se prezinte in fata judecatorilor - la 13 ianuarie - pentru a raspunde in mod oficial acuzatiilor, pe care le-a catalogat in mai drept ”ridicole”. Vineri, tribunalul deistrictual din Ierusalim a anuntat ca ”avand in vedere numarul mare de participanti la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

