- CERERE… Ministerul Sanatatii adopta masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa. Astfel, ministrul Victor Costache a aprobat suplimentarea cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin antigripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de…

- Pai tocmai Victor Costache striga "Hoții"? Lupii in costum de oaie lupta pentru interesul lor și al clientelei lor neținand cont de lege, caci de aia e facuta legea... sa fie incalcata.Așteptam reacția ANI! Daca nu s-a autosesizat dupa tot scandalul din presa, sa vedem daca da curs cererilor oficiale…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat joi, dupa o intalnire cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, aprobarea constructiei spitalelor de oncologie si de copii in municipiul resedinta, precum si infiintarea sectiilor de chirurgie vasculara si neurochirurgie. Flutur…

- Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa, una dintre acestea fiind aprobarea de catre ministrul Victor Costache a suplimentarii cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu…

- Tratarea tuberculozei Foto Agerpres Pacientii infectati cu tuberculoza vor putea fi tratati si în sistem ambulatoriu în cadrul unui proiect-pilot lansat joi, de Ministerul Sanatatii. Într-o prima etapa, proiectul vizeaza 200 de pacienti din Bucuresti, aflati în…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a informat, miercuri, ca in jurul datei de 15 decembrie se va livra un nou lot de vaccin antigripal catre medicii de familie, relateaza agerpres. "Aceasta criza a vaccinului se repeta in fiecare an si imi doresc ca la anul sa nu mai fie un subiect de media. Este…

