Stiri pe aceeasi tema

- O noua platforma Facebook va fi lansata in urmatoarele luni, dedicata scriitorilor independenți și jurnaliștilor. Lansarea platformei de publishing este prevazuta a avea loc in SUA. Plaforma de publishing pregatita de Facebook le va permite scriitorilor independenti si jurnalistilor sa ajunga la audiente…

- 2021 este foarte important pentru gama de electrice Mercedes-Benz. In acest an, vom face cunoștința, pe rand, cu patru modele electrice: SUV-urile EQA (deja lansat) și EQB, și sedanurile EQE și EQS. Ultimul pe lista ar urma sa fie EQE, un sedan electric de clasa mare pe care Mercedes vrea sa-l dezvaluie…

- Datacor a incheiat 2020 pe profit și estimeaza o creștere de 15% a cifrei de afaceri in 2021 Datacor a inregistrat venituri de 45 mil. lei (9,2 mil. euro) in 2020, in ușoara creștere fața de 2019, care a fost un an cu performanțe istorice pentru companie. In 2019, integratorul IT&C a obținut o cifra…

- Videoclipul piesei “Lovely”, lansat de catre Billie Eilish si Khalid in urma cu aproape trei ani, a depasit 1 miliard de vizualizari pe YouTube. “Lovely” ramane in continuare una dintre cele mai indragite si cunoscute piese ale artistei si este al doilea videoclip lansat de Billie care atinge acest…

- Constructorul Nio a anunțat recent ca pregatește lansarea unei noi baterii pentru mașini electrice, a carei principala caracteristica este capacitatea de 150 kWh. O astfel de capacitate este de circa doua ori mai mare decat capacitatea bateriilor utilizate de cele mai multe modele de pe piața. Nio a…

- Samsung a anunțat luni ca urmatoarea lansare de smartphone va avea loc pe 14 ianuarie, cind este așteptat sa prezinte cele mai noi versiuni ale gamei de varf Galaxy, relateaza CNBC. Citește și: Mugur Mihaescu l-a atacat virulent pe deputatul USR Iulian Bulai intr-o emisiune Antena 3: 'Vagabonțeala!…

- In cadrul ședinței de marti, consilierii județeni din Timiș le-au acordat votul de incredere pentru ocuparea celor doua funcții de vicepreședinte lui... The post Consiliul Județean Timiș are vicepreședinți. Cosmin Tabara se pregatește sa devina viceprimar appeared first on Renasterea banateana .

- Agentia Europeana pentru Medicamente decide astazi daca avizeaza vaccinul anti-COVID-19 dezvoltata de Pfizer BioNTec, aprobat si utilizat deja in Marea Britanie, Statele Unite, Canada sau Israel. Un prim lot simbolic, de 10.000 de doze, este asteptat sa ajunga la Bucuresti pe 26 decembrie, ca o zi mai…