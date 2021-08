Intr-o autoutilitara in care ar fi trebuit sa se afle, teoretic, doar mobila, polițiștii de frontiera romani au avut surpriza sa descopere și noua persoane. Despre care oamenii legii au anunțat ca ar fi incercat astfel sa treaca ilegal frontiera, in țara vecina, Ungaria. Descoperirea a fost facuta in week-end-ul recent incheiat, de catre politistii […] The post Au verificat o duba cu mobila, ajunsa la frontiera Nadlac II. Ce au gasit polițiștii in interior first appeared on Ziarul National .