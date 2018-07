Statul roman s-a folosit de banii iesenilor ani la randul! In ultimii zece ani, unul din zece ieseni au platit taxa auto, bani pe care statul roman a restituit doar o parte. "Ziarul de Iasi" a alcatuit topul sumelor pe care le-au achitat iesenii in fiecare an, in contul acestei taxe colectate de catre Fisc. Din fondurile stranse de stat, au fost restituite, in ultimele trei luni, 12 milioane de lei. Cititi in continuare ce suma de (...)