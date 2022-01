Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Revelion, intr-o comuna din Brasov a avut loc o crima teribila. Un barbat de 35 de ani a murit, iar fratele sau a fost grav ranit dupa ce s-ar fi luat la cearta cu doi minori.

- Un truc genial impotriva petelor de pe tricouri a devenit viral pe Tik Tok. Ce trebuie sa faci pentru a-ți curața piesele vestimentare preferate? Pașii sunt foarte simpli și nici nu ai nevoie de multe ingrediente. Cum trebuie sa porcedezi cu bicarbonatul de sodiu? Truc pentru a scapa de petele de pe…

- Perioada Sarbatorilor de iarna, și mai ales ultima zi din an, sunt perioada in care mancam, uneori in exces. De multe ori se intampla, ca din motive independente de noi, sa existe și probleme cu produsele oferite de restaurante. Este și cazul mai multor localuri din stațiunile montane de pe Valea Prahovei…

- Cristi Danileț a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook , ca astazi Consilulul Suprem al Magistraturii (CSM) a decis excluderea lui din magistratura „pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: intr-unul tai gardul viu de acasa, in celalalalt curaț o piscina”. „Nu am facut atunci nicio afirmație…

- In epsidoul 9 de iMai mult umor, Puiu, personajul interepretat de Vlad Dragulin a decis ca vrea sa impresarieze doi acrobați de circ. Totodata, impresarul a invațat d ela Delia tainele TikTok-ului.

- Connect-R a venit azi in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani, nu de unul singur, ci cu un tanar artist talentat. Cei doi au lansat in urma cu cateva zile piesa Na Janau, iar acum piesa face furori pe Tik Tok. Cine este noul protejat al lui Connect-R Connect-R și Johny Romano, caci despre el […] The post…

- O filmare cu o mașina care facea dezinsecție in Brașov a creat isterie in mediul online. Sute de internauți s-au revoltat, cei mai mulți spunand ca așa se „impraștie COVID-ul”. Mai mult decat atat, unii dintre aceștia i-au indemnat pe cei care sunt la fața locului sa-l bata pe șofer pana marturisește…

