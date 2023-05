Au și nemții ”șoșocarii” lor. Fostul cancelar Gerhard Schröder, la Ambasada Rusiei la Berlin Fostul cancelar german Gerhard Schroder a fost criticat pentru participarea la receptia de Ziua Victoriei organizata de Ambasada Rusiei la Berlin, dupa ce Bild a publicat fotografii de la eveniment in care acesta apare alaturi de sotia sa si de alte persoane, conform The Guardian. In presa germana au aparut fotografii cu fostul cancelar Gerhard Schroder, care a refuzat sa-si denunte prietenia si legaturile de afaceri cu Vladimir Putin, ca invitat de onoare la o receptie gazduita de ambasada Rusiei la Berlin. Schroder si sotia sa, So-yeon Schroder-Kim, s-au aflat, la evenimentul care a avut loc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

