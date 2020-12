Stiri pe aceeasi tema

- Bistrița-Nasaud inregistreaza 6.124 de cazuri pozitive de COVID-19 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore 82 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 2 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost…

- Bistrița-Nasaud inregistreaza 5.945 de cazuri pozitive de COVID-19 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore 58 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 2 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost…

- Avem 5.887 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 45 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 3 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 4.916 de cazuri noi…

- Avem 5.842 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 56 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 5 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 4.272 de cazuri noi…

- Avem 5.783 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 46 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 4 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 5.554 de cazuri noi…

- Avem 5.302 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 28 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 9 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 4.207 de cazuri noi…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 135.900, potrivit datelor transmise duminica, 4 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 1.835 infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa 13.770 testari. Material in curs de actualizare. Situația cazurilor noi vs.…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 134.065, potrivit datelor transmise sambata, 3 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 2.064 infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa 24.847 testari. Este a patra zi cu peste 2000 de cazuri pe zi. Material in curs…