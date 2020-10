Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus sanctiuni unor intreprinderi si conducatorilor lor, care au legaturi atat cu Evgheni Prigojin, un bogat om de afaceri apropiat presedintelui rus Vladimir Putin, cat si cu serviciile secrete de la Moscova, relateaza AFP, conform news.ro.Opt persoane si sapte ”entitati”…

- Fondata in 1991 de Vissarion, pe numele adevarat Serghei Torop, fost angajat al Ministerului de Interne, secta 'Biserica Ultimului Testament' s-a instalat intr-o asezare construita in padure de adeptii sai, in districtul Kurgan din regiunea siberiana Krasnoiarsk. 'Vissarion' si doi dintre…

- Un rus care conducea de trei decenii o secta cu mii de adepti ce vedeau in el reincarnarea lui Iisus Christos a fost arestat de fortele speciale ruse, anunta agerpres , citand AFP. Fondata in 1991 de Vissarion, pe numele adevarat Serghei Torop, fost angajat al Ministerului de Interne, secta Biserica…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a comunicat joi ca a arestat in Siberia un membru al fortelor armate acuzat ca ar fi transmis secrete de stat Ucrainei, informeaza Reuters. Barbatul, membru al Fortelor de rachete strategice, a fost arestat in orasul siberian Barnaul, la circa 2.900 km…

- Politia rusa a anuntat joi ca a deschis o prima "examinare preliminara" a afacerii Aleksei Navalnii, care potrivit medicilor sai germani a fost probabil otravit, o pista pe care Moscova a respins-o pana acum, relateaza AFP. Anchetatorii rusi au lansat "examinari preliminare legate de spitalizarea…

- Armata rusa a ridicat miercuri de la sol un avion de vanatoare Su-27 pentru a intercepta doua avioane de recunoastere americane care se apropiau de frontiera rusa deasupra Marii Negre, au indicat agentii de presa ruse, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii, potrivit Reuters.'La…

- Rusia lui Vladimir Putin joaca tare. A capturat un spion ucrainean in Flota la Marea Neagra. Totul a devenit oficial și ar putea declanșa un nou razboi diplomatic intre cele doua țari. Fortele de securitate din Rusia au retinut un militar din Flota sa la Marea Neagra. Totul s-a întâmplat…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat luni ca a dejucat un atac terorist planificat în capitala Moscova și ca a împușcat mortal un barbat despre care afirma ca planuia un atac armat într-un spațiu public aglomerat, relateaza Reuters.Televiziunea de stat…