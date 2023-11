Au returnat primele încasate ilegal de la asociaţia de proprietari Primele pe care reprezentantii proprietarilor si le dau nu par a fi de fiecare data un castig. Presedintele si comitetul executiv de la o asociatie de proprietari din Craiova au fost obligati de instanta de judecata sa returneze banii proprietarilor. In total, 15.965 de lei, prime incasate ilegal pe o perioada de doi ani, plus cheltuieli de judecata, au fost returnate asociatiei de proprietari. O asociatie de proprietari din Craiova a reusit dupa ani buni sa recupereze de la fostul presedinte si membrii comitetului primele incasate ani la rand ilegal. Acestia nu au renuntat de bunavoie la sumele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Dolj s-a miscat destul de repede, iar din septembrie si pana acum a reusit sa finalizeze licitatia pentru terminarea lucrarilor de pe Strada Aeroportului. Aceasta porneste din Carcea si ajunge in Craiova, pe Calea Bucuresti, in zona Metro. Nu a avut prea mult de munca in etapele de…

- Locatarii blocurilor care vor sa beneficieze de aceasta reducere trebuie sa respecte obligatoriu un regulament care a intrat in vigoare inca din anul 2021. Pana in prezent, o singura asociație de proprietari din Craiova a reușit sa repare fațadele a trei blocuri.

- De la 1 noiembrie, se poate incasa cash in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana juridica.Potrivit proiectului, mai sunt interzise incasările fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, in cazul…

- Italianul Giovanni Costantino (39 de ani) a fost prezentat azi la FCU Craiova. Alaturi de team managerul Eduard Zelgin, antrenorul a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre negocierile purtate cu patronul Adrian Mititelu și despre obiectivele pe care le are la formația olteana. ...

- C Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin. Este vorba de plata amanata anul trecut, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Suma totala autorizata la plata…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un bloc de locuinte din cartierul Craiovita Noua din Craiova, unul dintre cele mai populate zone din capitala Olteniei. Au fost evacuate 80 de persoane.Incendiul izbucnit la…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un bloc de locuinte din cartierul Craiovita Noua din Craiova, unul dintre cele mai populate zone din capitala Olteniei. Au fost evacuate 80 de persoane.Incendiul izbucnit la…