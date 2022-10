Au reapărut ghearele de pui în magazine Tot mai multe magazine vand celebrele gheare de pui, așa numiții ”adidași” din vremea lui Nicolae Ceaușescu. Aceste produse au disparut imediat dupa 1990 pentru ca au dobandit o faima rea. In magazinele goale ale lui Ceaușescu ghearele de pui erau cam singura marfa ce se putea gasi. Și din lipsa de altceva, lumea cumpara. Sau, aceste gheare se da deau la pachet cu alte produse. Luai un kilogram de carne, dupa ce stateai ore la coada, dar primeai obligatoriu și gheare. Atunci aratau sinistru, dar fierte și acoperite cu multe multe verdețuri, puteau fi oarecum mancate. In unele zone ale țarii, „adidașii”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

