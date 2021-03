Au prăjit cârnați pe magma vulcanului: Erupţia care i-a încântat pe turişti (VIDEO) O eruptie spectaculoasa a unui vulcan din peninsula rusa Kamceatka i-a incantat pe turistii din aceasta regiune din Extremul Orient rus. Ei au vrut sa vada așa ceva cu orice risc! Potrivit presei, turiștii parca erau hotarati sa-si riste viata pentru a-si face selfie-uri, pana la punctul in care serviciile de urgenta au fost nevoite sa reactioneze, dupa cum relateaza AFP. Nu este vorba despre un vulcan obișnuit, ci despre Kliucevskaia – cel mai inalt vulcan din Eurasia si unul dintre cei mai mari vulcani activi din lume. Cu o altitudine de 4.750 de metri, vulcanul a erupt la sfarsitul lunii februarie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

